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Giriş Tarihi: 30.5.2022 12:55

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star eleme heyecanı devam ederken Survivor eleme adayı çıkan isimler merak ediliyor. Adaya veda isim SMS sıralaması sonrası açıklanırken dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları tek tek duyuruluyor. 29 Mayıs Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı dokunulmazlık oyunun kaybettiği için konseye gitti. Zorlu oyunu kazanmak için tüm kozlarını kullanan her iki takımdan en başarılısı dokunulmazlığı aldı. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluşuyor. Büyük eleme öncesi eleme adayı çıkaran Survivor All Star maratonunda dokunulmazlık oyunları nefes kesiyor. Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler dün akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenecek isim 31 Mayıs salı akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor.

SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI

Survivor 119. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak ve Survivor 2022'ye veda eden isim açıklanacak. 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu akşam saatlerinde yanıt bulacak.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Zorlu oyunların ardından dokunulmazlığı kazanan takım gönüllüler oldu.

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı havuz ve lezzetli yemeklerle ödüllendirildi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Zorlu parkurda gösterilen mücadele sonrasında mağlup olan ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayı oylaması yaptı. Oylama sonrasında en fazla oyu alan Ayşe, haftanın 2 eleme adayı oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

1 - ANIL

2- AYŞE

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Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu?
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