Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluşuyor. Büyük eleme öncesi eleme adayı çıkaran Survivor All Star maratonunda dokunulmazlık oyunları nefes kesiyor. Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler dün akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 29 Mayıs 2022 Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenecek isim 31 Mayıs salı akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor.

SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI

Survivor 119. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak ve Survivor 2022'ye veda eden isim açıklanacak. 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elendi ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu akşam saatlerinde yanıt bulacak.