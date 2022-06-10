Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Adaya veda isim SMS sıralaması sonrası açıklanırken dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları tek tek duyuruluyor. 9 Haizran Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. En son elenen isim Evrim Keklik olurken gözler bu haftaki elenen kişiye çevrildi. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2022 Survivor All Star'da elenen isim kim oldu?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandı. Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turunu 8 - 6'lık skorla Mavi takım kazandı. İkinci turu da 8-7'lik skorla Mavi takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.
Survivor'da elenecek isim 14 Haziran Salı akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor.
Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak ve Survivor 2022'ye veda eden isim açıklanacak. 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu akşam saatlerinde yanıt bulacak.
Zorlu parkurda gösterilen mücadele sonrasında mağlup olan ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayı oylaması yaptı. Oylama sonrasında en fazla oyu alan Batuhan, haftanın 2 eleme adayı oldu.
Mavi Takım
ATAKAN (Haftanın Kaptanı)
Ogeday
Berkan
Nisa
Hikmet
Kırmızı Takım
NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)
Anıl
Batuhan
Ayşe
Adem