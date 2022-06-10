Haberler Yaşam Haberleri Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2022 Survivor All Star’da elenen isim kim oldu?
Giriş Tarihi: 10.6.2022 09:43

Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2022 Survivor All Star’da elenen isim kim oldu?

Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2022 Survivor All Star’da elenen isim kim oldu?

Haftanın eleme adayları ile Survivor elenen isim belirleniyor. Survivor All Star Ünlüler Gönüller yarışmacıları dokunulmazlık oyununda mücadele ederken ödül oyunu kazananı olmak istiyor. Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler dün akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Survivor 14 Haziran Salı akşamki yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak ve Survivor 2022'ye veda eden isim açıklanacak. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2022 Survivor All Star’da elenen isim kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar…

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Adaya veda isim SMS sıralaması sonrası açıklanırken dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları tek tek duyuruluyor. 9 Haizran Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. En son elenen isim Evrim Keklik olurken gözler bu haftaki elenen kişiye çevrildi. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2022 Survivor All Star'da elenen isim kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandı. Survivor'da dokunulmazlık oyununun ilk turunu 8 - 6'lık skorla Mavi takım kazandı. İkinci turu da 8-7'lik skorla Mavi takımın kazanmasıyla dokunulmazlık oyununun galibi Mavi takım oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım aynı zamanda ödülün de sahibi oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenecek isim 14 Haziran Salı akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor.

SURVİVOR SMS OYLAMASI SIRALAMASI

Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak ve Survivor 2022'ye veda eden isim açıklanacak. 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu akşam saatlerinde yanıt bulacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Zorlu parkurda gösterilen mücadele sonrasında mağlup olan ünlüler takımı ada konseyinde eleme adayı oylaması yaptı. Oylama sonrasında en fazla oyu alan Batuhan, haftanın 2 eleme adayı oldu.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

Mavi Takım

ATAKAN (Haftanın Kaptanı)

Ogeday

Berkan

Nisa

Hikmet

Kırmızı Takım

NAGİHAN (Haftanın Kaptanı)

Anıl

Batuhan

Ayşe

Adem

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Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2022 Survivor All Star’da elenen isim kim oldu?
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