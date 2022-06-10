Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Adaya veda isim SMS sıralaması sonrası açıklanırken dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları tek tek duyuruluyor. 9 Haizran Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. En son elenen isim Evrim Keklik olurken gözler bu haftaki elenen kişiye çevrildi. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Haziran 2022 Survivor All Star'da elenen isim kim oldu?