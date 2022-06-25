Survivor All Star 2022 maratonu sürüyor. Finale adım adım yaklaşılırken Survivor kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti, SMS sıralaması sonucu elenen kim oldu sorusu yanıt buluyor. Şampiyon isimler arasında yer alan adayın elenmesi şok etkisi yarattı. Kimsenin beklemediği eleme sonucu Survivor kim elendi, kim gitti, survivor bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte SMS oy sıralaması ile Survivor elenen isim!
Survivor bireysel dokunulmazlığı kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor'da 4. bir eleme adayı çıkmayacak. Potada üç isim yer alacak. Haftanın birincisinin eleme adayı olması halinde o kişi yerine bir isim söyleyecek. Şu anda potada Ayşe ve Nagihan bulunuyor. Üçüncü aday Nagihan oldu.
24 Haziran Cuma günü Ayşe, Nagihan ve Hikmet'in SMS sonuçları açıklandı.
Acun Ilıcalı bu hafta yarışmacılardan daha az SMS oyunu alarak Survivor All Star'dan elenen yarışmacının Nagihan olduğunu duyurdu. Survivor 2022'den elenen Nagihan son kez duygularını aktardı.
Nagihan Karadere, "Söyleyecek bir şey yok. Büyük mücadeleler verdim. keşke finali görebilseydim sonu görebilseydim ama kısmet değilmiş. Tek üzüldüğüm konu kızımdan çok defa ayrı kaldım sonuca gidemediğim için... Sonuç tamamen seyircimizin elinde. Bana SMS gönderen herkese sonuna kadar teşekkür ederim. " dedi.
Yayınlanan son bölümünde, konseyin ardından Instagram'da yarışmacılarla canlı yayın yapan Ilıcalı, Survivor All Star 2022'nin finallinin 30 Haziran Perşembe günü yayınlanacağını söyledi.
Survivor'da şampiyonluk için yarışan Nagihan Karadere, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıçcı, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı ve Ayşe Yüksel arasından 2 finalist çıkacak.
İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde sona kalan iki isim canlı yayında SMS oylamasına çıkacak.
24 Haziran akşamı yarışmacılarla basketbol challenge gerçekleştirdi. Oyunun ödülü ise kahve ve Survivor sonrası Türkiye'de lüks bir otelde 3 gün tatil oldu. Basketbol challenge kazananı da Adem oldu.
24 Haziran günü Survivor'da yarışmacılar haftanın son dokunulmazlığında karşılaştı. Adem ile Nagihan en iyi performansı yaparak direkt yarı finali garantiledi. Yapılan oylama sonucu adaya veda eden isim Nagihan oldu.