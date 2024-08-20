Süryani Çarşısı yeniden doğdu

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Süryani ve Müslümanların birlikte işlettikleri farklı zanaatların bulunduğu 65 dükkânın içerisinde yer aldığı Süryani Çarşısı, Mardin Valiliği'nin girişimleri sonucu Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yatırım programı kapsamında aslına uygun restore edildi. 50 yıl öncesine kadar canlı olan tarihi çarşı, şehirde yaşayan Süryanilerin göç etmesiyle zaman içerisinde tamamen boşaldı. Çarşının eski canlılığını yitirmesi nedeniyle dükkânlar kaderine terk edildi. Uzun süre bakımsız kalan tarihi çarşı artık hayvan barınağı, eşya deposu ve samanlık gibi işler için kullanılmaya başlandı. Mardin Valiliği'nin girişimleri sonucu tarihi çarşının eski canlılığına kavuşturulması ve gün yüzüne çıkarılıp turizme kazandırılması için yapılan çalışmalarda sona gelindi.Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "Mardin Dargeçit Sokak Sağlıklaştırma Proje Yapımı" çalışmaları kapsamında tekrar tarihi dokusuna kavuşturulan 400 yıllık Süryani Çarşısı'nda yapılan çalışmalarla ilgili incelemede bulundu. Vali Akkoyun, "Burası yaklaşık 400 yıllık tarihi bir çarşı. Zaman içerisinde dükkânlarda eksiklikler, yıkımlar, yıkıntılar meydana gelmişti. Buraların fizibilite çalışması yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından da gerekli proje çalışmaları yapıldı. Bugün en nihayetinde yapılan bu proje çalışmasıyla birlikte işyerleri vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelmiş vaziyette. Buradaki 4 sokağımızda sokak sağlıklaştırması yapıldı. 65 dükkânımızda restorasyon çalışmaları yapıldı. İnşallah esnafımız ve vatandaşlarımız yaklaşık iki hafta sonra buradaki dükkânlarını teslim alacak ve faaliyete geçecekler. Böylece Dargeçit'in ticaretine, istihdamına da önemli anlamda çok ciddi bir katkı sağlayacaklar" dedi.