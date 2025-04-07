Taburcu olduğu hastanenin önünde kalbi durdu: Kalp masajı ile hayata tutundu!

Edinilen bilgiye göre, Amasya'da bulunan bir hastanenin Kardiyoloji Servisi'nde kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu nedeniyle 3 gündür tedavi gören Ali K. (59) taburcu edildi. Çıkışta yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra fenalaşan adamın yere düşmesini yardımına koşan çevredeki vatandaşlar önledi.