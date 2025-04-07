Taburcu olduğu hastanenin önünde kalbi durdu: Kalp masajı ile hayata tutundu!

Edinilen bilgiye göre, Amasya'da bulunan bir hastanenin Kardiyoloji Servisi'nde kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu nedeniyle 3 gündür tedavi gören Ali K. (59) taburcu edildi. Çıkışta yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra fenalaşan adamın yere düşmesini yardımına koşan çevredeki vatandaşlar önledi.
Kalbi duran adama ilk müdahaleyi vatandaşlar ile hastane çalışanları yaptı. Dakikalar süren kalp masajı sonrasında gelen ambulansta acil sağlık ekiplerinin müdahale etmeyi sürdürdüğü hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.