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Giriş Tarihi: 7.4.2025 18:42

Taburcu olduğu hastanenin önünde kalbi durdu: Kalp masajı ile hayata tutundu!

Amasya'da kalp yetmezliği nedeniyle 3 gündür tedavi gören 59 yaşındaki Ali K., taburcu olduğu gün hastane çıkışında fenalaştı. Kalbi durduğu tespit edilen adama ilk müdahaleyi vatandaşlar ve sağlık çalışanları yaparken, Ali K’nın kalbi tekrar çalıştırıldı. Öte yandan yaşananları emekli öğretmen anlattı. “Doktor tam 15 dakika boyunca…”

İHA
Taburcu olduğu hastanenin önünde kalbi durdu: Kalp masajı ile hayata tutundu!

Edinilen bilgiye göre, Amasya'da bulunan bir hastanenin Kardiyoloji Servisi'nde kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu nedeniyle 3 gündür tedavi gören Ali K. (59) taburcu edildi. Çıkışta yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra fenalaşan adamın yere düşmesini yardımına koşan çevredeki vatandaşlar önledi.

Kalbi duran adama ilk müdahaleyi vatandaşlar ile hastane çalışanları yaptı. Dakikalar süren kalp masajı sonrasında gelen ambulansta acil sağlık ekiplerinin müdahale etmeyi sürdürdüğü hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanın yanında fenalaştığını anlatan emekli öğretmen Rafet Öztürk, "Hasta taburcu olmuş. Yürürken fenalaştı. Yere düşmek üzereyken tutup önledik.

Sağ olsunlar hastane personeli hayatını kurtardılar. Doktor tam 15 dakika boyunca sürekli kalp mesajı yaptı" diye konuştu.

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Taburcu olduğu hastanenin önünde kalbi durdu: Kalp masajı ile hayata tutundu!
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