Tacizci ev sahibine 20 yıl hapis istemi

İstanbul Arnavutköy'de yaşayan Yasin K. (37) hastanedeki eşini görmek isteyen kiracısı ile 14 yaşındaki kızı E.B.'yi alarak hastaneye gitti. Görüşme sonrası anne kızı evine bırakan adam bir süre sonra hastaneden çağrıldıklarını söyleyerek E.B.'nin kendisine yardım etmesini istedi. İddiaya göre, Yasin K. aracına bindirdiği kızın bacağını tutup sıktı. Neye uğradığını şaşıran kız çocuğu şüphelinin elini iterek eve dönmek istediğini söyledi. Alkollü olduğunu söyleyen Yasin K., "Bayağıdır bir kadına dokunamıyorum" diyerek teklifte bulundu. E.B., seyir halindeki aracın kapısını açıp inmek isteyince şüpheli özür dileyerek kızı evine bıraktı. Durumu ailesine anlatan E.B. karakola giderek Yasin K.'dan şikâyetçi oldu. Şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame sonrası Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hakkında 20 yıl hapis istemiyle dava açılan şüpheli ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.