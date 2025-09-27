Tacizci öğretmene 28 yıl hapis cezası! ’Kimseye söyleme’ diyerek baskı uygulamış...

Evren G.

Eylemlerin farklı zaman ve mekanlarda toplam 10 kez gerçekleştiği ve çocuğa "kimseye söyleme" diyerek baskı uygulandığı belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonrası Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Evren G., "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "müstehcenlik" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından yargılandı.

Mahkeme, sanığı toplam 28 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.