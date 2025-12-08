Tacizci öğretmene 5.5 yıl hapis cezası

İstanbul'da yaşayan Murat H. (35) 2018'de özel bir okulda müzik öğretmenliği yaptığı dönemde 8.sınıf öğrencisi A.Y. (20) ile tanıştı. O yıllarda 13 yaşında olan A.Y.'ye ailesinin evinde bağlama dersi veren Murat H., iddiaya göre çocuğa cinsel istismarda bulundu. Pandemide canlı yayın ve WhatsApp'tan A.Y.'ye kendisine çıplak fotoğraf atması için baskı kurdu. Durumdan haberdar olan A.Y.'nin ailesi şikâyetçi olunca öğretmen tutuklandı. Şüphelinin 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, 'cinsel taciz', 'şiddet kullanarak hayvanlarla ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak', 'çocukların kullanıldığı yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, nakletmek'ten 10 yıl hapis istemiyle ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Öğretmenin telefonunda, 18 yaşından küçüklerle sohbet edip müstehcen fotoğraflar gönderdiği, hayvanlara eziyet ettiği videoları da çıktı. Murat H., 5 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.