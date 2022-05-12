Tacizcisini vuran liseli için iddianame hazırlandı: Cinayet tahrik altında işlendi

3 YILDIR TACİZ EDİYORMUŞ



Olayla ilgili iddianame de hazırlandı. İddianamede olay günü A.E.'nin, babasına ait hayvanları çeşmeye götürdüğü sırada Birdal Doğan'ın karşısına çıktığı ve A.E.'ye 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım' diye sözler söylediği, bunun üzerine A.E.'nin de babasına ait silahla 4 el ateş ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve alınan tanık beyanları üzerine 3 çocuk babası olan Doğan'ın, lise öğrencisi olan A.E.'yi 3 yıldır gerek sosyal medya üzerinden gerekse başkalarıyla haber göndererek taciz ettiği de iddianamede yer aldı. Eşinin de kocasının A.E.'ye olan ilgisini bildiği ve A.E.'nin ailesiyle iletişime geçip, 'Çocuğunuza dikkat edin. Kocam kaçıracak' dediği de iddianamede belirtildi. Savcı, iddianamede, hem olaydan önce hem de olay günü Doğan'ın tehdit ve hakarette bulunduğunun da altını çizdi. Alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında, A.E.'nin söz konusu olayı hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlendiğini belirterek 'kasten öldürme' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.