TAG otoyolunda mahsur kalanlar, yurt ve taziye evlerinde misafir edildi

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, TAG Otoyolu'nda mahsur kalan yüzlerce kişi için ilçedeki taziye evleriyle öğrenci yurtlarını hizmete sunduklarını belirtti.
Kavak, yolda kalanlara sıcak çorba ve yakıt ikmali yaptıklarını söyledi.
Nurdağı-Osmaniye yolunun trafiğe açıldığını ifade eden Kavak, Gaziantep-Nurdağı yolunda ise çalışmaların devam ettiğini kısa sürede yolun trafiğe açılmasını beklediklerini kaydetti.
OTOYOLDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Bu arada, karayolları ekiplerinin otoyolu açma çalışmaları sürüyor.
Karların temizlendiği bölgelerde mahsur kalan tır ve diğer araçlar, bölgeden çıkarılıyor.
Çalışmalara diğer sürücüler de destek verirken, kardan kurtulan araçların sürücüleri sevinçlerini korna çalarak gösteriyor.
Trafik polisleri de sürücülere simit ve poğaça dağıtıyor.