TAG Otoyolunda meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

10 ÖLÜ 39 YARALI

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı. Dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıklayan Bakan Tunç, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bilgisini verdi.