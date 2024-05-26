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Giriş Tarihi: 26.5.2024 21:48 Son Güncelleme: 26.5.2024 21:49

TAG Otoyolunda meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'in Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasıyla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

İLKER TURAK İLKER TURAK
TAG Otoyolunda meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

10 ÖLÜ 39 YARALI

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarptı. Dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 39 kişi yaralandı.

3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıklayan Bakan Tunç, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bilgisini verdi.

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TAG Otoyolunda meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
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