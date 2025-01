Taha Suresi, Hz. Musa'nın kıssası üzerinden insanın manevi mücadelesini işler. Ancak bu sure, yalnızca peygamber kıssalarına yer vermez; aynı zamanda insanın varoluşu ve ahiretin kesinliği hakkında derin düşüncelere de sevk eder. Sure, insanın kendisini ve çevresini sorgulamasını teşvik ederken, her bir ayetiyle manevi bir farkındalık oluşturur. Taha Suresi 103-104-105. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın doğru yolu seçerek hayatını anlamlandırmasına ilahi bir rehberlik sunar.

Taha Suresi 103-104-105. Ayet Arapça Yazılışı

Taha Suresi 103-104-105. Ayet Okunuşu

103. Ayet: Yetehafetune beynehüm il lebistüm illa aşra

104. Ayet: Nahnü a'lemü bima yekulune iz yekulü emselühüm tarıkaten il lebistüm illa yevma

105. Ayet: Ve yes'eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbı nesfa

Taha Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Taha Suresi 103-104-105. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

103. ve 104. Ayet: Aralarında birbirlerine "(Dünya'da) sadece on (gün) kaldınız" diye gizli gizli konuşacaklar. –Onların, hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz.- O vakit içlerinden en aklı başında olanları, "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir.

105. Ayet: (Ey Muhammed!) Sana dağların (kıyamet günündeki) halini soruyorlar. De ki: "Rabbim onları toz edip savuracak."