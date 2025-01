Hz. Adem (as.) ve Hz. Havva (as.), Allah'ın (cc.) yasakladığı meyveyi yedikleri için cennetten kovuldular. Bu olay, ilk günah olarak kabul edilir ve Hz. Adem (as.) ile Hz. Havva'nın (as.) cennetten çıkarılmasına neden olmuştur. Hikaye, birçok dini metinde yer alır ve insanlığın başlangıcı ile günah kavramını açıklar. Taha Suresi 115-116-117. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bu anlamda oldukça açıklayıcıdır.

Taha Suresi 115-116-117. Ayet Okunuşu

Arapçadan okumakta zorlananlar için Taha Suresi'nin 115-116-117. ayetlerinin okunuşu şöyle ifade edilir:

115. Ayet: "Ve lekad ahidna ila ademe min kablu fenesiye ve lem necid lehu azmen."

116. Ayet: "Ve iz kulna lil melaiketi uscudu li ademe fecedu illa iblis ebe."

117. Ayet: "Fe kulna ya ademu inne haza aduvvun leke ve li zevcike fela yuhricennekuma minel cenneti feteşka."

Bu ayetler, Hz. Adem'in (as.) yaratılışı ve şeytanın ona olan düşmanlığı hakkında bilgi verir.

Taha Suresi 115-116-117. Ayet Arapça Yazılışı

Sıkıntılardan kurtulmak ve huzur bulmak için Taha Suresi'nin okunması tavsiye edilir. Bu sureyi düzenli okumak, kişinin manevi ferahlığını sağlar ve duaların kabulüne vesile olur. Taha Suresi 115-116-117. ayet Arapça yazılışı ise şu şekilde:





Bu ayetlerde, Hz.Adem (as.) ile Hz.Havva'nın (as.) yediği yasaklı meyveden, cennetten kovulmalarından, Allah'ın (cc.) onları İblis'e karşı uyarmalarından ve Hz. Adem'in iman konusundaki kararlılığının yetersizliğinden bahsedilmektedir.

Taha Suresi 115-116-117. Ayet Türkçe Anlamı

Hz. Musa'nın (as.) Firavun ile mücadelesinden bahseden Taha Suresi'nin 115-116-117. ayetlerinin Türkçe meali ve açıklaması şöyle:

(115) "Biz daha önce Âdem'den söz almıştık, fakat o unuttu; biz onda yeterli bir kararlılık görmedik."

(116) "Meleklere "Âdem'e secde edin" dedik, onlar da secde ettiler, sadece İblîs direndi."

(117) "Bunun üzerine "Ey Âdem!" dedik, "Bil ki bu senin de eşinin de düşmanıdır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, yoksa mutluluğunu yitirirsin!"