Bir insan, bir peygamber bile olsa Allah'ın (cc.) yasaklarını çiğnediği takdirde günaha girer. Peygamberler, Allah (cc.) tarafından seçilmiş ve korunmuş kimseler oldukları için hatalarını fark ettiklerinde anında tövbe ederler. Allah Teala'dan bağışlanmayı dilerler ve bu davranışlarıyla insanlarına örnek olurlar. Taha Suresi 121-122-123. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise Hz. Adem'in işlediği günahı ve tövbesini anlatır.

Taha Suresi 121-122-123. Ayet Okunuşu

Hz. Adem (as.) ile eşi Hz. Havva'nın (as.) yasaklı meyveyi yemesini ve ardından Allah'ın (cc.) onları uyarmasını anlatan Taha Suresi'nin 121-122-123. ayetlerinin okunuşu aşağıda verildiği gibidir:

121. Ayet: "Fe ekelâ minhâ fe bedet lehumâ sev'âtuhumâ ve tafıkâ yahsıfâni aleyhimâ min varakıl cenneti ve asâ âdemu rabbehu fe gavâ."

122. Ayet: "Summectebâhu rabbuhu fe tâbe aleyhi ve hedâ."

123. Ayet: "Kâlehbitâ minhâ cemîan ba'dukum li ba'dın aduvv(aduvvun), fe immâ ye'tiyennekum minnî huden fe menittebea hudâye fe lâ yadıllu ve lâ yeşkâ."

Bu ayetler, peygamberlerin de herkes gibi insan olduklarını, hata yapabileceklerini ve Allah'ın (cc.) bağışlayıcılığını gözler önüne sermektedir.

Taha Suresi 121-122-123. Ayet Arapça Yazılışı

Hz. Ömer'in (ra.) Müslüman olmasına vesile olan Taha Suresi, Allah'ın (cc.) peygamberlerine verdiği güç ve destekten bahseder. Taha Suresi 121-122-123. ayet Arapça yazılışı ise şöyle:





Yukarıda verilen Arapça metin, Taha Suresi 121-122-123. ayetin Arapça yazılışıdır. Bu ayetlerde, Hz. Adem (as.), Hz. Havva (as.) ve Allah (cc.) arasında geçen bir konuşma aktarılır.

Taha Suresi 121-122-123. Ayet Türkçe Anlamı

Taha Suresi'nin 121-122-123. ayetinde, Hz. Adem (as.) ile Hz. Havva'nın (as.) yasak meyveyi yemeleri sonucu cennetten kovulmaları ve Allah'ın (cc.) onlara olan merhameti anlatılır.

(121) "Nihayet ikisi de o ağaçtan yediler. Bunun üzerine mahrem yerleri kendilerine göründü, üstlerini cennet yaprağıyla örtmeye çalıştılar. Böylece Âdem rabbine karşı gelmiş ve yolunu şaşırmıştı."

(122) "Sonra rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti."

(123) "Şöyle buyurdu: "İkiniz birden inin oradan, birbirinize düşman olarak. Size benden bir hidayet geldiğinde bilesiniz ki hidayetime uyan artık ne sapar ne de bedbaht olur."

Taha Suresi'nin 121. ayetinde; Hz. Adem (as.) ve Hz. Havva'nın (as.) yasak meyveyi yemeleri sonucu mahrem yerlerinin açığa çıkması ve cennet yapraklarıyla örtünmeye çalışmaları anlatılır. Bu, onların Allah'ın (cc.) emrine karşı geldiklerini ve hata yaptıklarını gösterir. 122. ayette; Allah Teala'nın Hz.Adem'i (as.) seçkin kıldığı, tövbesini kabul ettiği ve onu doğru yola yönelttiği belirtilir. Bu, Allah'ın (cc.) merhametini ve tövbe eden kullarını bağışladığının bir kanıtıdır. 123. ayette ise Cenab-ı Hakk, Hz. Adem (as.) ve Hz. Havva'ya (as.) cennetten inmelerini ve birbirlerine düşman olacaklarını söyler. Ancak, Allah'ın (cc.) hidayetine uyanların sapmayacakları ve bedbaht olmayacakları belirtilir. Bu, O'nun rehberliğine uyanların doğru yolda kalacaklarını ve mutlu olacaklarını açıklar.