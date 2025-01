Hz. Musa'nın (as.) asası, Allah'ın (cc.) izniyle mucizelerin gerçekleşmesine vesile olmuştur. Hz. Musa (as.), Firavun'dan kendisini ve kavmini kurtarmak için Kızıldeniz'i asasıyla ikiye ayırmıştır. Sihirbazları yenmek için asasının yılan olmasını istemiş ve Allah'ın (cc.) izniyle olmuştur. Asasını bir kayaya vurmuş ve oradan su çıkarmıştır. Taha Suresi 16-17-18. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise Allah'ın (cc.) kudretini ortaya sermektedir.

Taha Suresi 16-17-18. Ayet Okunuşu

Hz. Musa'nın (as.) peygamberlik süresi boyunca yaşadığı bazı olayları, Allah (cc.) ile arasında geçen konuşmaları, Firavun'la olan mücadelesini ve İsrailoğullarının başından geçenleri anlatan Taha Suresi'nin 16-17-18. ayetinin okunuşu şu şekildedir:

16. Ayet: "Fela yesuddunneke anha men la yu'minu biha vettebea hevahu feturda."

17. Ayet: "Ve ma tilke biyeminike ya Musa."

18. Ayet: "Kale hiye asaya etevekkeu aleyha ve ehussu biha ala ganemi ve liye fiha mearibu uhra."

Yukarıda Türkçe okunuşları verilen Taha Suresi 16-17-18. ayette, Hz. Musa'nın (as.) Allah (cc.) ile olan konuşması ve asasının önemi anlatılmaktadır.

Taha Suresi 16-17-18. Ayet Arapça Yazılışı

Resulullah (s.a.v.)'ın, "Kim Taha Suresi'ni okumaya devam ederse, Kıyamet gününde ona ensar ve muhacirin sevabı verilir" buyurduğu rivayet edilmiştir. Okunması pek faziletli olan Taha Suresi 16-17-18. ayetin Arapça yazılışı ise şöyledir:





Taha Suresi'nin 16-17-18. ayetlerinin verildiği yukarıdaki Arapça metinde, Hz. Musa'nın (as.) mucizevi asasından ve Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği öğütten bahsedilmektedir.

Taha Suresi 16-17-18. Ayet Türkçe Anlamı

Hz. Musa (as.) ile Allah (cc.) arasında geçen bir konuşmayı aktaran Taha Suresi 16-17-18. ayetin Türkçe meali şu şekilde açıklanabilir:

(16) "Ona inanmayan ve kendi tutkularının peşinden gidenler sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın, sonra sen de helâk olursun!

(17) "Nedir o sağ elindeki, ey Mûsâ?"

(18) "Dedi ki: "O benim asâmdır. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, ona başkaca ihtiyaçlarım da var."



Taha Suresi'nin 16. ayette; Allah (cc.), Hz. Musa'ya (as.) kendi tutkularının ve hazlarının peşinden giden ve O'nun mesajlarına inanmayan kişilerin, kendisini bu inançtan alıkoymaması gerektiğini söylemektedir. Aksi takdirde, Hz. Musa (as.) da onların akıbetine uğrayabilir. 17. ayette; Allah Teala, Hz. Musa (as.) sağ elindeki nesnenin ne olduğunu sorar. 18. ayette ise Hz. Musa (as.) sağ elindeki nesnenin asası olduğunu ve bu asayı çeşitli amaçlar için kullandığını açıklar. Asasına dayanır, koyunlarına yaprak silkeler ve başka ihtiyaçlarını da karşılar.