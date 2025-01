Hz.Musa (as.), Allah (cc.) ile Tûr Dağı'nda iletişime geçmiştir. Allah (cc.) ile doğrudan iletişim kurabilen nadir peygamberlerden biri olan Hz. Musa (as.), ondan vahiy alarak İsrailoğullarına rehberlik etmiştir. Zalim Firavun'un zulmünden kurtulmaları için onlara yardım etmiş ve çeşitli mucizelerin meydana gelmesine vesile olmuştur. Taha Suresi 31-32-33. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise Hz. Musa'nın (as.) duasını içermektedir.

Taha Suresi 31-32-33. Ayet Okunuşu

Hz.Musa'nın (as.) hayatından ve peygamberlik görevini yerine getirirken çekmiş olduğu sıkıntılardan bahseden Taha Suresi'nin 31-32-33. ayetlerinin, Türkçe okunuşları şöyle ifade edilmektedir:

31. Ayet: "Uşdud bihî ezrî."

32. Ayet: "Ve eşrikhu fî emrî."

33. Ayet: "Key nusabbihake kesîrâ."

Hz. Musa'nın (as.), kardeşi Hz. Harun'u (as.) yanında istediği için Allah'a (cc.) yakarışından bahseden bu ayetlerde, kardeşinin yoldaş olmasını istediği için dua ettiği de belirtilmektedir.

Taha Suresi 31-32-33. Ayet Arapça Yazılışı

Hz. Musa (as.) bu ayetlerde, Allah'ı (cc.) kardeşiyle birlikte anmayı ve peygamberlik görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için kendisine yardımcı olmasını istemiştir.

Taha Suresi 31-32-33. Ayet Türkçe Anlamı

Arapça bilmeyenler için ayetlerin Türkçeleri oldukça merak uyandırıcıdır. Hz. Musa'nın (as.) İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmasından ve peygamberliği boyunca başına gelen olaylardan bahseden Taha Suresi 31-32-33. ayet mealleri ise aşağıda açıklanmıştır:

(31) "Onunla gücümü pekiştir."

(32) "Onu da görevime ortak et."

(33) "Ta ki seni bol bol tesbih edelim."

Hz. Musa'nın duasına yer veren bu ayetler, onun ne kadar zorlandığının, çaresiz hissettiğinin ve bir yardımcıya ihtiyaç duyduğunun bir delilidir. Ayrıca, Allah (cc.) ile olan yakın ilişkisini ve ona olan imanını da gözler önüne sermektedir.