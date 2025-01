Zalim Firavun'un haddini aşması ve zorbalıkta ileriye gitmesi, Allah'ı (cc.) çok kızdırmış ve onu uyarması için Hz. Musa'yı (as.) görevlendirmiştir. O, İsrailoğullarını serbest bırakması ve işkencelerine son vermesi için Firavun'u ikna etmeye çalışmıştır. Buna inanması için pek çok mucize gerçekleştirse de başarılı olamamıştır. Taha Suresi 49-50-51. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bununla ilgilidir.

Taha Suresi 49-50-51. Ayet Okunuşu

Peygamber kıssalarına yer verilen ve Hz. Musa (as.) ile Firavun arasında geçen bir konuşmadan bahseden Taha Suresi'nin 49-50-51. ayetlerinin okunuşu şu şekildedir:

49. Ayet: "Kâle fe men rabbukumâ yâ Mûsâ."

50. Ayet: "Kâle rabbunâllezî a'tâ kulle şey'in halkahû summe hedâ."

51. Ayet: "Kâle fe mâ bâlul kurûni'l-ûlâ."

Bu ayetler, Hz. Musa'nın Firavun ile olan diyaloglarından bir kesiti anlatmaktadır.

Taha Suresi 49-50-51. Ayet Arapça Yazılışı

Kur'an-ı Kerim'in 20. suresi olan Taha Suresi, toplamda 135 ayetten oluşur. Bu surenin Arapçasını öğrenmek için ayetlerin her birinin tek tek incelenmesi gerekir. Taha Suresi 49-50-51 ayet Arapça yazılışı ise şöyle:





Arapçayı okumayı bilenlere ek olarak, yeni öğrenmeye başlayanların da bu orijinal metne göz gezdirmesi faydalı olabilir.

Taha Suresi 49-50-51. Ayet Türkçe Anlamı

Taha Suresi'nin 49-50-51. ayetinin Türkçe meallerini araştıranlar için şu şekilde açıklanabilir:



(49) "Firavun, "Sizin rabbiniz de kimmiş ey Mûsâ?" dedi."

(50) "Mûsâ, "Bizim rabbimiz her şeye özüyle ve biçimiyle varlık veren, sonra da işin yolunu yordamını gösterendir" diye cevap verdi."

(51) "Firavun "peki" dedi, "Gelip geçen nesillerin durumu ne olacak?"

Yukarıdaki ayetlerde Hz. Musa (as.), Firavun arasında geçen bir konuşmaya yer verilmiştir. Firavun, Hz.Musa'ya (as.) Rabbinin kim olduğunu sorar. Hz. Musa (as.), Allah'ın her canlıyı yaratan ve yol gösteren olduğunu açıklar. Firavun ise önceki nesillerin durumunu sorgular. Bu diyalog ise Firavun'un inatçılığı ile imansızlığını ve Hz. Musa'nın (as.) Allah'a (cc.) olan bağlılığını gözler önüne sermektedir.