Tahliyemi istemiyorum

Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranırken Arnavutluk'ta yakalanıp geçtiğimiz ay Türkiye'ye iade edildiği Türkiye'de tutuklanan Özer, aylık tutukluluk incelemesi kapsamında yargılandığı mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Mahkeme başkanının tahliye talebi olup olmadığına yönelik sorusuna "Hayır" yanıtı veren Özer, tahliyesini talep etmedi. Mahkeme Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.Mahkeme, Özer'in talebi doğrultusunda, Özer'in duruşma salonuna getirilmesini istedi. Öte yandan tutuklandığında Maltepe Cezaevi'ne konulan Özer'in, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildiği öğrenildi.