Tahtalı ve Ürkmez Barajları S.O.S veriyor

Geçtiğimiz Aralık ayında İzmir merkez ve çevresinde etkili olan yağışlar kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarına çok fazla etki yapmadı. Kısa adı İZSU olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre 13 Ocak itibariyle kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik bölümünü karşılayan Tahtalı Barajındaki doluluk oranı bir önceki yılın Ocak ayına göre yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 40,10 olan Tahtalı Barajındaki doluluk oranı bu yıl yüzde 30.84 seviyesine kadar geriledi.

ÜRKMEZ'İN SUYU İLE NARENCİYE BAHÇELERİ SULANIYOR

Tahtalı'dan sonra bir düşüş de Ürkmez barajında gözlendi. Daha çok tarımsal amaçlı kullanılan barajda 2023 yılının Ocak ayındaki doluluk oranı yüzde 39.12 iken bu yıl barajdaki su seviyesi yüzde 28,58 seviyesine kadar düştü.

DİĞER BARAJLARDA DURUM NE?

Tahtalı ve Ürkmez Barajlardı alarm verirken Balçova Barajındaki doluluk oranı ise yüz güldürdü. Geçtiğimiz yıl yüzde 28.93 seviyesine kadar düşen barajdaki doluluk oranı bu yıl yüzde 41,88 seviyesine kadar yükseldi. Gördes Barajı'nda ise geçtiğimiz yıl yüzde 4.24 olan doluluk bu yıl yüzde 1'lik artışla yüzde 5,65 seviyesine ulaştı.

GÜZELHİSAR'DA ARTIŞ GÖZLENDİ

Aliağa Güzelhisar barajında da Gördes ve Balçova Barajlarındaki gibi yükseliş gözlendi. Geçtiğimiz yıl doluluk oranı yüzde 61.05 olan Güzelhisar barajı bu yıl yüzde 75,55 aktif doluluk oranına ulaştı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 33,52 şeklinde kaydedilirken geçen yıl doluluk oranı yüzde 43,38 olduğu görüldü. Yetkililer İzmirlileri yazın su sıkıntısı yaşanmaması için suyu dikkatli kullanmaları konusunda uyardı.