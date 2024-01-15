Haberler Yaşam Haberleri Tahtalı ve Ürkmez Barajları S.O.S veriyor
Giriş Tarihi: 15.1.2024 14:47 Son Güncelleme: 15.1.2024 14:54

Tahtalı ve Ürkmez Barajları S.O.S veriyor

Son yağışlar İzmir’in içme suyu ihtiyacının yüzde 36’lık bölümünü karşılayan Tahtalı Barajına yaramadı. İZSU Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yayınlanan veriler Tahtalı Barajının doluluk oranının geçtiğimiz yıla oranla düşüş gösterdiğini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında doluluk oranı yüzde 40,10 olan Tahtalı Barajındaki doluluk oranının bu yıl yüzde 30,84 seviyesine düştüğü gözlendi. Uzmanlar yaz aylarında kent genelinde su sıkıntısı yaşanmaması için vatandaşlar suyu dikkatli kullanmaları konusunda uyardı.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Tahtalı ve Ürkmez Barajları S.O.S veriyor

Geçtiğimiz Aralık ayında İzmir merkez ve çevresinde etkili olan yağışlar kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki doluluk oranlarına çok fazla etki yapmadı. Kısa adı İZSU olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alan verilere göre 13 Ocak itibariyle kentin içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik bölümünü karşılayan Tahtalı Barajındaki doluluk oranı bir önceki yılın Ocak ayına göre yaklaşık yüzde 10'luk bir düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 40,10 olan Tahtalı Barajındaki doluluk oranı bu yıl yüzde 30.84 seviyesine kadar geriledi.

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Tahtalı'dan sonra bir düşüş de Ürkmez barajında gözlendi. Daha çok tarımsal amaçlı kullanılan barajda 2023 yılının Ocak ayındaki doluluk oranı yüzde 39.12 iken bu yıl barajdaki su seviyesi yüzde 28,58 seviyesine kadar düştü.

DİĞER BARAJLARDA DURUM NE?

Tahtalı ve Ürkmez Barajlardı alarm verirken Balçova Barajındaki doluluk oranı ise yüz güldürdü. Geçtiğimiz yıl yüzde 28.93 seviyesine kadar düşen barajdaki doluluk oranı bu yıl yüzde 41,88 seviyesine kadar yükseldi. Gördes Barajı'nda ise geçtiğimiz yıl yüzde 4.24 olan doluluk bu yıl yüzde 1'lik artışla yüzde 5,65 seviyesine ulaştı.

GÜZELHİSAR'DA ARTIŞ GÖZLENDİ

Aliağa Güzelhisar barajında da Gördes ve Balçova Barajlarındaki gibi yükseliş gözlendi. Geçtiğimiz yıl doluluk oranı yüzde 61.05 olan Güzelhisar barajı bu yıl yüzde 75,55 aktif doluluk oranına ulaştı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 33,52 şeklinde kaydedilirken geçen yıl doluluk oranı yüzde 43,38 olduğu görüldü. Yetkililer İzmirlileri yazın su sıkıntısı yaşanmaması için suyu dikkatli kullanmaları konusunda uyardı.

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Tahtalı ve Ürkmez Barajları S.O.S veriyor
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