Takıntılı koca dehşeti

Yozgat'ta yaşayan A.B. (30), 8 yıl önce uzman çavuş Yasin B. (30) ile evlendi. Çiftin 3 de çocukları dünyaya geldi. Ancak sürekli şiddet gören ve dayak yiyen A.B., boşanmaya karar verdi. Ardından da eşini terk edip, Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç köyündeki baba evine döndü.Bu durumu gururuna yediremeyen Yasin B., önceki gün görev yaptığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden Bazlambaç köyüne gelip eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gitti. Eşi ve ailesi ise görüşmek istemediği için içeriye almadı.Bu duruma daha da sinirlenen Yasin B., evin çevresinde bir süre dolaşıp kapıları yumrukladı. Ardından balkondan eve girip eşine saldırdı. Genç kadın da can havliyle kendisini dışarıya atıp kaçmaya başladı. Ancak peşinden koşan Yasin B., genç kadını boğazından ve sırtından bıçakladı. Bu sırada kızını korumak için mücadele eden kayınpederi Y.K.'yı da yaraladı. Çekerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan A.B., yoğum bakıma alındı.Jandarma tarafından gözaltına alınan Yasin B. ise çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Yasin B.'nin evi basıp eşi ve ailesine saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.