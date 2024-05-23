Takla atan minibüsten uçtu

Gaziantep'in Büyükpınar Mahallesinde meydana gelen kazada Servet Aytekin (22) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptıktan sonra takla attı. Sürücü Aytekin kaldırıma çarpıp durabilen minibüsten fırlarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Servet Aytekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Servet Aytekin'in cansız bedeni, savcı ve polislerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken Aytekin'in cenazesinin Şahinbey ilçesinin kırsal Sarısalkım mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi.