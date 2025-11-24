Taksi durağına silahlı saldırı: Bir taksi şoförü öldü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Emek Caddesi'nde şapka takıp elbisesiyle yüzünü gizleyen bir saldırgan, taksi durağına gelerek tabancayla 8 el ateş etti. Bu sırada taksi durağında müşteri bekleyen Recep Özgür vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Duraktaki şoförlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı ilk müdahaleden sonra yaralı şoför Recep Özgür, ambulansla hastaneye sevk edilerek Acil Yuğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alındı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen taksi şoförü Recep Özgür, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede yaptıkları çalışmalarda, çok sayıda boş kovan tespit etti. Polis, kaçan saldırganların belirlenmesi amacıyla bölgede güvenlik kameralarını incelemeye aldı.