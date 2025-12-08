Taksici evinin önünde öldürüldü

Zeytinburnu'nda taksici Erhan Çiftçi (35), Telsiz Mahallesi 84/C Sokak'ta gece çalıştığı taksisini bıraktıktan sonra evinin yakınlarında bıçaklandı. Ağır yaralanan Çiftçi kurtarılamadı. Polis, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

TARTIŞMADA BIÇAKLANMIŞ

Çiftçi'nin geçtiğimiz gün Serkan B. isimli bir kişiyle sebebi henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı ve bıçaklandığı ortaya çıktı. Daha önce 6 suç kaydı bulunduğu tespit edilen Serkan B., olayda kullandığı bıçakla yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan aynı mahallede geçtiğimiz haftalarda bir cinayet işlendiği ve Çiftçi'nin de olay yerinde olduğu öğrenildi. Söz konusu cinayeti, Çiftçi'nin kuzeninin işlediği ve tutuklandığı belirlendi. Meslektaşı Tayfun Sülük, "Kendisi burada çalışan bir arkadaş. Gelir arabasını alır işine gider. Efendi, mülayim bir çocuktu. Nasıl oldu bilmiyoruz. Başına nasıl böyle birşey geldi bilmiyoruz. Bugün gecedeydi. Çalışmış, evine giriyordu. Onun yakınları daha önce bir olaya karışmış galiba. Olayın detayını biz de bilmiyoruz" dedi.