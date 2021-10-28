Takside dehşet

Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde yaşayan Seyhan Gözel
(44) ile ilişkisi bulunan Ali Akbaba
(50), önceki gün İstanbul
'dan Kocaeli'ne giderek bir otelde kaldı. Dün sabah saatlerinde taksiye binip Gölcük'te Seyhan Gözel'in yaşadığı evin önüne giden Akbaba, işe gitmek için servisi bekleyen Gözel'e kendisini taksiyle işe bırakabileceğini söyledi. Bunun üzerine Seyhan Gözel de taksiye bindi. Yolculuk sırasında Seyhan Gözel ayrılmak istediğini söyledi. Bu duruma sinirlenen Ali Akbaba yanındaki tabanca ile kadını başından vurdu. Taksi şoförü, kanlar içindeki kadını hastaneye götürmek istedi.
'BIRAK ÖLÜRSE ÖLSÜN'
Akbaba, şoförün başına tabancayı dayayıp, "Bırak ölürse ölsün. Sen emniyet müdürlüğüne götür bizi" dedi. Büyük şok yaşayan taksi şoförü, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne gitti. Ali Akbaba, polise durumu anlatıp teslim oldu. Araç içerisinde kanlar içerisindeki Seyhan Gözel için 112 aranarak acil servis ekibi istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Gözel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine alınan takside, olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Gözel'in cenazesi otopsi için Kocaeli Asri Mezarlık morguna kaldırıldı. Teslim olan zanlı Akbaba'nın Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
'BU ADAM BENI ÖLDÜRECEK'
Taksici Süleyman Yılgın
olay sırasında yaşadığı şoku şöyle anlattı: "Normalde kadını iş yerine bırakacaktık ama adam 'Bir 10 dakika konuşalım' dedi. Issız yere gidince kadın bana, 'Abi bu adam beni öldürecek, beni bırakma' dedi. Ben de arabayı sürmeyip durdum. Kadın aşağı inmeye çalışırken adam kadını içeriye çekip dövmeye başladı. 'Abi ne yapıyorsun?' dedim. O sırada çıkardı tabancayı kafasından vurdu. Kadını kanlar içinde görünce şoka girdim. Hastaneye götürecektim. Yolda adam bana 'Emniyete çek, hastaneye gitmeyeceğiz' dedi. Emniyete vardığımızda zaten kadın ölmüştü."