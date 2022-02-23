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Giriş Tarihi: 24.2.2022

Taksiler paralı geçişlerde tek yönde ücret alabilecek

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Taksiler paralı geçişlerde tek yönde ücret alabilecek
UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) Boğaz köprüleri, Avrasya Tüneli ve ücretli otoyol kullanan veya otogara giren taksilerin, yolcudan sadece gidiş yönünde ücret almasını kararlaştırdı. Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen Şubat ayı UKOME toplantısında, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, "Taksi Taşımacılığı Köprü Geçiş Ücretlerinin Revize Edilmesi Teklifi"ni sundu.



Teklifte, "Taksi Taşımacılığı yolculuklarında; "Boğaz Köprüleri, Avrasya Tüneli, Ücretli Otoyol veya Otogar gibi ücretli bölgelerin kullanımının, yolcu tarafından talep edilmesi durumunda, taksi içinde bulunan yolcudan taksimetre ücretinin yanı sıra o an kullanmış olduğu geçiş ücreti alınır. Yolculuğunu tamamlamış kişiden, geri dönüş köprü ücreti, otoyol ücreti veya tünel ücreti ya da başka bir ilave ücret talep edilemez" denildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, konunun alt komisyonda görüşüldüğünü ve Taksiciler Odası dışında mutabık kalındığını belirterek teklifi oya sundu. İBB'nin önerisi, İBB bürokratları ve Bakanlık temsilcilerinin oylarıyla kabul edildi.

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Taksiler paralı geçişlerde tek yönde ücret alabilecek
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