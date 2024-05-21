Taksiye aldığı yolcu tarafından 20 kez bıçaklandı

Mudanya ilçesinde ticari aracıyla taksicilik yapan Yunus Yüksel, 1'i kadın 2 yolcuyu aracına aldı. Yolcuların Eskişehir'e gitmek istemesi üzerine yola çıkan Yüksel, Bursa'ya 150 kilometre mesafedeki Eskişehir'e gidip geri döndü. 2 kişiyi yeniden Mudanya ilçesine getiren Yunus Yüksel, kırsal Çepni mahallesi yakınlarına geldiğinde araçtaki erkek yolcu tarafından bıçaklandı. Sırtından ve vücudunun çeşitli yerlerinden 20 bıçak darbesi alan talihsiz taksici ağır yaralanırken, direksiyona geçen şüpheli erkek yolcu, taksiyi Mudanya merkezine yakın bir bölgedeki ara sokağa bıraktı. İki şüpheli, kanlar içindeki taksiyi ölüme terk edip olay yerinden kaçtı.

20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU

Tesadüfen taksinin bulunduğu ara sokaktan geçen bazı vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yunus Yüksel, Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan genç taksicinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Jandarma ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Diğer yandan 30 yaşındaki genç taksicinin 20 gün önce baba olduğu ve 1 kız çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.