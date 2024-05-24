Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için iletilen görüş ve önerileri değerlendiren Talim ve Terbiye Kurulu, yeni müfredatı onayladı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, yeni müfredat taslağına ilişkin kamuoyundan gelen görüş ve önerilerin alındığı askı sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve önerinin geldiğini belirten Demirli, gelen görüş ve önerilerin yüzde 58'inin öğretmenlere ait olduğunu aktardı. Demirli, "İletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Yeni müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu onayından geçti" dedi.