Talimat yurtdışından geldi

Avukat Serdar Öktem, İstanbul Şişli'de aracının içerisinde 4 saldırgan tarafından uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe alınarak öldürüldü. Ekipler gece boyu yapılan operasyonlarda olaya bizzat karıştığı belirlenen 5 kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.Ekipler öncelikle saldırıyı gerçekleştiren siyah giyimli kar maskeli 5 kişiyi bir takside yakaladı. Taksi sürücüsü de gözaltına alındı. Ekipler daha sonra Serdar Öktem'in iş adresine yakın noktada gözcülük yapan F.A'yı düzenledikleri operasyonla yakaladı. Ardından saldırı sonrası gözaltına alınan şüphelilerle irtibatlı olan 6 zanlı daha gözaltına alındı.İstihbarat ve Organize ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda saldırının talimatının yurt dışında olduğu belirlenen bir suç örgütü üyesi tarafından verildiği ortaya çıkarıldı.