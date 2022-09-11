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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Tam korunaklı kumarhanede sanal kumara 54 bin lira ceza

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tam korunaklı kumarhanede sanal kumara 54 bin lira ceza
İstanbul'da tam korunaklı kumarhaneye yapılan baskında karşılaşılan manzara polisi bile şaşırttı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerinde yasa dışı kumar oynandığını tespit edince baskın yaptı. Bilgisayar masalarında oturan ve sanal kumar oynadıkları tespit edilen 30 kişi gözaltına alındı. Bina giriş ve çıkışları ile bina içerisinde bulunan asansörün uzaktan bilgisayarla kontrol edildiği tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda 59 adet dizüstü bilgisayar, 15 adet bilgisayar kasası, 16 adet bilgisayar monitörü, "Çarkıfelek" olarak adlandırılan 5 kumar makinesi, 2 internet dağıtım cihazı, bir LCD televizyon ve bir POS cihazı ele geçirildi. 30 kişiye toplamda 54 bin 570 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız faaliyet yürüten işyeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

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Tam korunaklı kumarhanede sanal kumara 54 bin lira ceza
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