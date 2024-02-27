Tarih ve turizm için yeni rota

TCDD'nin"Tarihe vefa, İstanbul'a armağan" ifadesiyle duyurusunu yaptığı Sirkeci-Kazlıçeşme hattında turizm, tarih ve ulaşım odaklı bir harekât planı uygulandı. Halihazırdaki güzergâha hastanelere ulaşımı kolaylaştırmak için Cerrahpaşa istasyonu de eklendi. 8 istasyonluk hattaki tescilli 4 tarihi durak aslına uygun olarak Anıtlar Kurulu işbirliğiyle restore edildi. Fatih sınırları içindeki hattın yer aldığı bölge Suri Sultan (Saray Bölgesi) olarak biliniyor. Tarihi Yarımada'ya gelen turistlerin yalnızca Ayasofya ve Sultanahmet camileriyle Topkapı Sarayı gibi yerleri gezmek yerine bu bölgede de daha fazla vakit geçirmesi amaçlanıyor.Bu hatla beraber Galataport'a gelen turistler Sirkeci üzerinden Cankurtaran, Kumkapı, Samatya, Yedikule gibi noktalara ulaşarak çoğu Osmanlı mirası 10 binden fazla tarihi eseri görebilecekleri yürüyüş rotalarında kültürel dokuyu hissedebilecek. Küçük Ayasofya'yı başlangıç noktası olarak alan bir turist Yedikule'ye kadar kesintisiz bir şekilde yürüyebilecek, koşu yapabilecek veya scooter kullanıp gezebilecek. 10 dakikada bir tek yönde gidiş-dönüş seferleri düzenlenecek. Cami, kilise, çeşme, kütüphane gibi kültür varlıklarının yerini gösteren, kaç metre, kaç dakika tutacağını belirten tabelalar da istasyonların çevresine yerleştirildi.