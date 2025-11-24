Tarihi Çadır Köşk yangınında iddianame tamamlandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan tarihi Çadır Köşk'te 28 Temmuz 2023'te meydana gelen yangına ilişkin soruşturma tamamlandı ve olayla ilgili çalışan Mesut Öztürk hakkında dava açıldı. Soruşturma kapsamında alınan itfaiye raporları, kamera incelemeleri ve bilirkişi görüşleri dosyaya girdi. 31 Temmuz 2023 tarihli itfaiye raporunda, elektrik panosundan çıkan bir kıvılcımın kabloları tutuşturduğu ve kısa sürede bölgede alevlenme meydana geldiği belirtildi. 29 Temmuz'da hazırlanan kamera inceleme tutanağı ise yangının ilk aşamalarında panodan duman çıkışı ve parlama görüldüğünü doğruladı. 14 Şubat 2024 tarihli bilirkişi raporunda, yangının "kaçınılmaz olmadığı" vurgulandı ve düzenli bakım ile teknik kontroller yapılsaydı olayın engellenebileceği ifade edildi.

MESUL MÜDÜR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Yangın sırasında restorana bağlı işletmede amir olarak çalışan Mesut Öztürk ise polise verdiği ifadede olay anında Çadır Köşk'te bulunmadığını söyledi. Güvenlik amirinin kendisini telefonla arayarak yangın bilgisini verdiğini, olay yerine ulaştığında ise yangının neredeyse tamamen söndürülmüş olduğunu anlatan Öztürk, köşkte uzun süredir teknik kontroller yapılmadığını bildiğini ancak bu konularda doğrudan sorumlu olmadığını ifade etti. Elektrik sistemine ilişkin hazırlıkların ve bakım süreçlerinin teknik personelin yetki alanında olduğunu belirten Öztürk, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

GÖZ GÖRE GÖRE YANGIN ÇIKMIŞ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dosyaya sunduğu yazıda, 09 Şubat 1995 tarihli karar gereği köşkün korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli olduğu hatırlatıldı. Bilirkişi raporunda ise bu tür yapıların korunabilmesi için elektrik tesisatı gibi risk oluşturabilecek unsurların düzenli kontrol edilmesi gerektiği, işletmede bu önlemlerin sağlanmadığının anlaşıldığı aktarıldı. Savcılık, köşkün kültür varlığı statüsüne rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını, bu ihmalin yangına davetiye çıkardığını belirterek iddianamede cezalandırma talebine yer verdi.

6 YIL HAPSİ İSTENDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame doğrultusunda Mesut Öztürk, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak. Yangının çıkış nedenine ilişkin tartışmalar sürerken, Öztürk hakkında 6 yıla kadar hapsi istendi.