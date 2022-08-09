Tarihi camide korkutan yangın

FATİH İskenderpaşa Mahallesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan tarihi Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Caminin bodrum katında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fatih itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü. Caminin alt katında hasar oluşurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ateş, cami inşaatının yıllardır bitirilemediğinden yakınarak, "Ne kadar madde bağımlısı varsa buraya geliyor. Burası yatakhane olmuş. Tinerci, içkici, balici içeride mangal yapıyor. Sık sık yangın çıkıyordu. Ne bakan var ne soran. Her gün biz uğraşıyoruz. Bugün de tamamen yandı" dedi.