Haberler Yaşam Haberleri Tarihi camide korkutan yangın
Giriş Tarihi: 10.8.2022

Tarihi camide korkutan yangın

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Tarihi camide korkutan yangın
FATİH İskenderpaşa Mahallesi'nde restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan tarihi Gureba Hüseyin Ağa Camcılar Camisi'nde dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Caminin bodrum katında başlayan yangın kısa sürede yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Fatih itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü. Caminin alt katında hasar oluşurken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ateş, cami inşaatının yıllardır bitirilemediğinden yakınarak, "Ne kadar madde bağımlısı varsa buraya geliyor. Burası yatakhane olmuş. Tinerci, içkici, balici içeride mangal yapıyor. Sık sık yangın çıkıyordu. Ne bakan var ne soran. Her gün biz uğraşıyoruz. Bugün de tamamen yandı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Akaryakıtta indirim rüzgarı! Mazot fiyatı için yeni indirim geliyor: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar kaç TL olacak?
Son dakika: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! ÖSYM'den flaş KPSS açıklaması
BİM aktüel ürünler psikolog doğru mu, gerçekten satılıyor mu? 12 Ağustos 2022 BİM psikolog şaka mı, gerçek mi, aktüel katalogda hangi ürünler var?
Son dakika: Kahramanmaraş'ta aile katliamı! Anne, baba, kardeşler...
YKS tercih sonuçları için gözler son dakika açıklamasında! YKS tercih sonuçları 2022 ÖSYM AİS ekranından öğrenilecek!
AK Partili Ömer Arvas: CHP, FETÖ ile “helalleşmeye” başlamış
Son dakika: Başkan Erdoğan, 'Hayırlı olsun' diyerek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı başlattı
Son dakika | Güzellik uzmanı Mehlika Derici'nin ölüm anını anlattılar! Kucakladı, kaçamadı...
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: NATO ülkeleri kapımızı çalmaya başladı
MasterChef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarihi camide korkutan yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA