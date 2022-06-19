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Giriş Tarihi: 20.6.2022

Tarihi meydanı yürünemez hale getirdiler

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Tarihi meydanı yürünemez hale getirdiler
İBB'nin, İstanbul Beyazıt Meydanı'nda çevre düzenlemesini 2 yıl 9 aydır tamamlayamadığına ilişkin "Beyazıt çile meydanı" başlıklı haberimiz ardından harekete geçtiği ve meydanın zeminine taşlar döşediği öğrenildi. Vatandaşlar, meydanın zemininde kullanılan taşların tümsek olduğunu, çocukların, kadınların ve yaşlıların meydanda yürümekte güçlük çektiğini söyledi. İ.Ü. Öğretim Üyesi Ufuk Uras, "Meydanı düzenliyoruz diye 3 yılın sonunda, yapa yapa bu saçmalığı mı inşa ediyorsunuz, hiç mi insanda estetik bir kaygı olmaz" ifadelerini kullandı. Diğer vatandaşlar da İBB'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

ENGEBELİ ZEMİN DÜNYADA BİR İLK!
Cihat Zafer: Estetik yok ama kaygı var fakat o da Ekrem İmamoğlu'nda değil İstanbullular'da! Yürünmesi imkânsız engebeli zemin döşemesi de sanırım dünyada bir ilk. Beton denizinde duvar tuğlasından merdiven bile var! Yamalı bohça Beyazıt Meydanı!

DÜŞMEMEK İMKÂNSIZ
Ahmet Öz: Eski taşlar böyle değildi. Yüzeyleri düzgündü. Bunlar tümsek. Düşmemek imkânsız.
Mustafa Uzun: Rezillik...
Kazım Nehir: İki senedir bitirmeye çalıştıkları meydanın taşları deve hörgücü gibi sivri! Yürümenin imkanı yok! İstanbullu ile resmen alay et etmişler. Tarifi olmayan bir işbilmezlik!
Faruk Paluluoğlu: Taşların üzerinde yürünmüyor. Çocuk arabalı bir bayan düşünün, bastonlu bir yaşlı düşünün. Burayı halka eziyet olsun diye yapmışlar.

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Tarihi meydanı yürünemez hale getirdiler
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