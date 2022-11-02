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Giriş Tarihi: 2.11.2022 16:53

Tarihi Mimar Sinan köprüsünün altında su samuru ailesi görüldü

İstanbul Silivri’de bulunan tarihi Mimar Sinan Köprüsü’nün altındaki suda görülen su samurları görenleri şaşkınlığa uğrattı. Nesilleri tükenmek üzere olan su samurlarının Silivri’deki tarihi köprünün altında görülmesinin ender rastlanan bir durum olduğu kaydedildi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Tarihi Mimar Sinan köprüsünün altında su samuru ailesi görüldü

Silivri Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nün altında nesli tükenmek üzere olan su samurlarna rastlanıldı. Silivri'de tarihi Mimarsinan köprüsünden geçen bir vatandaş köprünün altındaki suda su samurlarını farketti.

Cep telefonu ile görüntü alan vatandaş nesli tükenmekte olan üç su samurunun tarihi köprü altına gelmesini şaşkınlıkla seyretti. Su samurları köprü altında yüzerken çekilen görüntüleri Silivri Kaymakamı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Su samurlarının Silivri'de görülmesi şaşkınlık yarattı.

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Tarihi Mimar Sinan köprüsünün altında su samuru ailesi görüldü
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