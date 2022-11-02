Tarihi Mimar Sinan köprüsünün altında su samuru ailesi görüldü

Silivri Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nün altında nesli tükenmek üzere olan su samurlarna rastlanıldı. Silivri'de tarihi Mimarsinan köprüsünden geçen bir vatandaş köprünün altındaki suda su samurlarını farketti.

Cep telefonu ile görüntü alan vatandaş nesli tükenmekte olan üç su samurunun tarihi köprü altına gelmesini şaşkınlıkla seyretti. Su samurları köprü altında yüzerken çekilen görüntüleri Silivri Kaymakamı tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Su samurlarının Silivri'de görülmesi şaşkınlık yarattı.