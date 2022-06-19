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Giriş Tarihi: 19.6.2022 17:29 Son Güncelleme: 19.6.2022 17:34

Tarihi okulun öğrencilerinden ilk 'Ebru' sergisi

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
ÇAĞRI OĞUZ ÇAĞRI OĞUZ
Tarihi okulun öğrencilerinden ilk ’Ebru’ sergisi

Geleneksel Türk Sanatları alanında daha donanımlı öğrenciler yetiştirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nca Türkiye'nin bu alandaki tek proje okulu olarak hayata geçirilen Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ilk Ebru sergilerini açtı. Genç yeteneklerin ellerinden çıkan birbirinden güzel çalışmalar Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Geleneksel Türk Sanatları alanında daha bilinçli öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla bu alandaki tek proje okulu olarak eğitime açılan Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 10'uncu ve 11'inci sınıf öğrencileri ilk Ebru sergilerini açtı.

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid tarafından 130 yıl önce inşa ettirilen tarihi okul binasında, öğretmenlerinden usta-çırak ilişkisine dayalı eğitim gören öğrencilerin at kılı fırçalarıyla hayat verdiği onlarca eser, İstanbul'un tarihi yardımadasındaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ebru sanatının Battal, Gelgit ve Bülbül Yuvası gibi birçok çeşidinin yer aldığı sergi ziyaretçilerden tam not aldı.

EBRU SİLSİLESİNİN SON KUŞAĞIYIZ

Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Ebru Tezhip ve Katı eğitimi veren öğretmen Ayten Hızır "Ebru sanatında bir silsilemiz var. Buharalı Sadık Efendi, onun talebesi İbrahim Edhem Efendi, Mehmed Necmettin Okyay, Mustafa Düzgünman ve Fuat Başar. Fuat Başar'dan sonra icazet alarak biz de talebelerimizle birlikte Ebru sanatında çalışmalar yapmaya bu silsileye layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Hızır "Fuat Başar Hoca'mız sergimizin açılışına katıldı. Yeni kuşağın aslına uygun Ebru yaptığını görmek onu da ziyadesiyle mutlu etti. Gerçekten bu kadar kısa sürede öğrencilerimizin ilk tekneyi açışlarından bu kadar kaliteli çalışmalar yapabilmeleri bizleri çok mutlu etti. Onları gönülden tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.

OKULUN İLK EBRU SERGİSİ

Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Gürlek "Okulumuz Geleneksel Türk Sanatları alanında daha bilinçli öğrenciler yetiştirmek ve bu sanatların usta çırak ilişkisindeki kurallardan kopmadan devamının sağlanması adına Milli Eğitim Bakanlığı'nda oluşturulan bir proje. Buradaki öğrencilerimiz çok değerli öğretmenler tarafından eğitim görüyorlar. Bugün ortaya çıkardıkları eselerle de Ebru alanındaki ilk sergilerini açmayı başardılar" ifadelerini kullandı.

'Ebru, Türk Kağıt Süsleme Sanatı' adıyla 27 Kasım 2014'te UNESCO insanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı.

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Tarihi okulun öğrencilerinden ilk 'Ebru' sergisi
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