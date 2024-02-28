Tarihi Yarımada’da banliyö sevinci

Modern altyapıyla yeniden inşa edilen 8.3 kilometrelik Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki banliyö tren hattı önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 7 bin 300 metre bisiklet yolu, 7 bin 300 metre yaya yolu ile proje, ulaşım ihtiyacının yanı sıra sosyokültürel, turizm, ekolojik, rekreasyon, spor, gezinti ve bisiklet gibi imkanları İstanbullularla buluşturacak. 11 yıl aradan sonra hattı kullanan vatandaşlar ise modern istasyonları konforlu vagonlarıyla hattı çok beğendiklerini söyledi.Yıllar önce Kanarya'dan Kumkapı'ya gidip gelirdim. O zamanlar Hindistan, Pakistan trenleri gibiydi. Bu hizmet anlatılamayacak kadar çok büyük bir hizmet. Yolculuk yaparken duygulandım. Çok güzel olmuş.Eskiden banliyö trenlerinde yolculuk yapmaya korkardık. Bu hat şimdi çok modern hale getirilmiş. Etrafında bisiklet yolları ve yaya yolları ile sosyal donatı alanları ile çok çağdaş bir tren hattı olmuş.Ben emekliyim, 40 yıldır bu hattı kullanıyorum. Yıllar önce olumsuz yolculuklar yapıyorduk. Şimdi keyifle kullanıyoruz. Rahat konforlu ve hızlı. Önceden de birinci ve ikinci mevkiiler vardı. Şimdi hepsi modern. Allah yapanlardan razı olsun.Gençliğimde yaptığım yolcuklar aklıma geldi, duygulandım. Çok hoşuma gitti. Çok güzel bir hizmet olmuş. Çevresinin yürüyüş parkurları, yeşil alanlarla donatılması yolculuğa ayrı bir keyif katıyor.