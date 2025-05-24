Tarım Bakanlığı paylaştı! İnsan sağlığıyla böyle oynadılar: Dana eti yerine eşek eti yedirmişler...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıda ürünlerine ilişkin listeyi güncellemeyi sürdürüyor. Bakanlık, "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlığı altında yayımladığı son listede çok sayıda yeni firma ve ürünü ifşa etti.