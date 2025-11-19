Tarım ve Orman Bakanlığı: “Tarım Kredi Kooperatif ile perakende olarak halka hizmet ediliyor”

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Et ve süt sektöründe üreticiyi koruyan hiçbir müdahale yapılmıyor" iddialarına ilişkin iddialar ve gerçekler başlığı ile bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Üretici ve Tüketicilerimizi Koruyoruz" başlığı ile şu bilgileri verdi: "Et ve Süt Kurumu, besicileri korumak ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak hayvan alım fiyatlarını düzenli güncelliyor. ESK kendisine ait 11 et kombinası, 1 et ve süt kombinası, 1 et işletme müdürlüğü ve 1 tavuk kombinasının yanı sıra kombinasının bulunmadığı illerde de özel sektöre ait kesimhaneler ile besicilerimize mahallinde kesim hizmeti veriyor."

PERAKENDE OLARAK HALKA HİZMET

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bu kapsamda 2019-2025 (Eylül) yıllarında yaklaşık 483 bin büyükbaş hayvan kesimi yapılıyor. Et ve Süt Kurumu, yurt içi et ve et ürünleri piyasasındaki taleplerin karşılanabilmesi, mevcut piyasa fiyatlarındaki dalgalanmaların önlenebilmesi daha geniş tabana yayılarak nihai tüketiciye aracısız ulaşılması, halkımızın sağlıklı ve güvenilir ürünlerimizi ekonomik fiyatlarla temin edebilmesi amacıyla; kurum satış mağazaları ve Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığıyla perakende olarak halkımıza hizmet veriyor. Ayrıca ESK; 'piyasa regülasyonu kapsamında' Ankara ve İstanbul illerinde bulunan PERDER üyesi zincir marketler ile ülke genelinde bulunan sanayiciler, endüstriyel yemek üreticileri ve kasaplar aracılığıyla da vatandaşlarımıza uygun fiyata et ve et ürünleri ulaştırıyor." İfadelerini kullandı.

KESİMLİK HAYVAN TEDARİĞİ YAPILDI

Yapılan bilgilendirmede Bakanlık, "Bunlara ilave olarak şarküteri üretimi yapan et sanayicilerine kesimlik hayvan tedarik ediliyor. Türk Kızılay ile yapılan protokol kapsamında 2024 yılı Kurban Bayramı'nda ESK tarafından 2 bin büyükbaş kurbanlık hayvan kesimi yapıldı. 2025 yılı Kurban Bayramı için de gerekli tedbirler alınarak elde kalan hayvanlar hakkında kurumumuza ulaşan ve belirtilen kriterleri sağlayan tüm talepler karşılandı." denildi.





"ULUSAL SÜT KONSEYİ'NİN TAVSİYE FİYATININ ALTINA İNMESİ ENGELLENİYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Süt üreticilerinin alın terini koruyoruz" denilerek şu bilgilere yer verildi: "Çiğ süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen tavsiye fiyatın altına inmesini engellemek ve sektörde oluşan arz fazlası sütü değerlendirmek amacıyla yapılan çiğ süt regülasyonu kapsamında Hayvancılık Genel Müdürlüğü ve ESK, üreticilerimizin üretmiş olduğu ürünlerde değer kaybı yaşanmaması için gerektiğinde müdahale alımları yapmakta ve çiğ süt fiyatlarının Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen tavsiye fiyatın altına inmesini engelleyerek üreticimizi desteklemektedir."

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK MODELİ

* Verimlilik teşvik primi ile canlı stok yönetimi ve sürdürülebilir üretim sağlanıyor.

* Besicilere kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre erken ya da geç kesim primleri veriliyor.

* Besicilerin aylık maliyetleri düzenli olarak hesaplanıp çiftçi refahı gözetilerek alım fiyatları güncelleniyor. Alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler 5 yıllık planlama yapılabiliyor.