Tarsus Belediye Meclisi toplandı! 2022 yılında evsel atık alınmayacak

Tarsus Belediye Meclisi 2021 yılı 12. Birleşimin 1. Oturumunu Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. Görüşülen maddeler arasında su faturalarına yansıyan evsel katı atık ücretlerinin 2022 yılında alınmamasına yönelik teklif görüşüldü.

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan , "Gerek pandemi gerekse son zamanlarda ekonomik dalgalanmalar ve ardından gelen zamlar halkımızı zora düşürmüştür. Çıkmaza giren halkımızı düşünerek su faturalarından alınıp ilçe belediyelerine ödenen 17 Milyon 230 Bin 36 TL'ye tekâmül eden evsel atık ücretini almayacağız" dedi. Teklif, Plan Bütçe ile temizlik, sağlık ve çevre komisyonlarına oy birliğiyle sevk edildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM DESTEĞİ



Meclisin devamında üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere eğitim desteğinin yayılması konusu görüşüldü bu kapsamda 4 yılık üniversite kazanan öğrencilere bin 500 TL, 2 yıllık kazanan öğrencilere ise 750 TL eğitimde desteğinde bulunması oy birliğiyle kabul edildi.

BOZDOĞAN:"30 YILDIR YURTDIŞINA ÇIKMADIM"



Toplantının dilek ve temenni bölümünde ise Tarsus Belediye başkanı Bozdoğan, kendisine karşı yapılan iddialara yanıt verdi. Geçen günlerde kendisiyle ilgili çıkan Kıbrıs'ta kumar borcu olduğu yönündeki iddialara cevap veren Başkan Bozdoğan , "33 yıllık meslek hayatımda ismimi ''gece doktoru''na çıkaran şey ''kumar'' değildi. Gece yarılarına hatta sabahın ilk ışıklarına kadar hasta bakan, muayenehanesi adeta bir hastaneye dönüşmüş birisi için ülke değiştirip, kumar onamaya gidecek kadar zamanı olduğunu söylemek ''yalancı gazetecilere'' yakışır ancak. Elimde ve ekrana görmüş olduğunuz belgeler devletimizin birimlerinden alınmış, yaşamım boyunca hiçbir ülkeye yurtdışı giriş ve çıkışımın olmadığını gösterir belgelerdir" dedi.



Meclis toplantısında Başkan Bozdoğan 5 Aralık Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü nedeniyle kadın meclis üyelerine çiçek verdi.