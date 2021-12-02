Haberler Yaşam Haberleri Tarsus Belediye Meclisi toplandı! 2022 yılında evsel atık alınmayacak
Giriş Tarihi: 2.12.2021 22:00

Tarsus Belediye Meclisi toplandı! 2022 yılında evsel atık alınmayacak

Tarsus Belediye Meclisi toplandı! 2022 yılında evsel atık alınmayacak

Tarsus Belediyesi, Aralık ayı olağan meclis toplantısında vatandaşlardan evsel katı atık ücretinin alınmaması için ilk adımı atarak, ekonomik politikaların vatandaşları çıkmaza soktuğu gerekçesiyle 2022 yılında evsel katı atık ücreti alınmamasını kararlaştırdı.

Tarsus Belediye Meclisi 2021 yılı 12. Birleşimin 1. Oturumunu Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan başkanlığında gerçekleştirdi. Görüşülen maddeler arasında su faturalarına yansıyan evsel katı atık ücretlerinin 2022 yılında alınmamasına yönelik teklif görüşüldü.

Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan , "Gerek pandemi gerekse son zamanlarda ekonomik dalgalanmalar ve ardından gelen zamlar halkımızı zora düşürmüştür. Çıkmaza giren halkımızı düşünerek su faturalarından alınıp ilçe belediyelerine ödenen 17 Milyon 230 Bin 36 TL'ye tekâmül eden evsel atık ücretini almayacağız" dedi. Teklif, Plan Bütçe ile temizlik, sağlık ve çevre komisyonlarına oy birliğiyle sevk edildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE EĞİTİM DESTEĞİ

Meclisin devamında üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere eğitim desteğinin yayılması konusu görüşüldü bu kapsamda 4 yılık üniversite kazanan öğrencilere bin 500 TL, 2 yıllık kazanan öğrencilere ise 750 TL eğitimde desteğinde bulunması oy birliğiyle kabul edildi.

BOZDOĞAN:"30 YILDIR YURTDIŞINA ÇIKMADIM"

Toplantının dilek ve temenni bölümünde ise Tarsus Belediye başkanı Bozdoğan, kendisine karşı yapılan iddialara yanıt verdi. Geçen günlerde kendisiyle ilgili çıkan Kıbrıs'ta kumar borcu olduğu yönündeki iddialara cevap veren Başkan Bozdoğan , "33 yıllık meslek hayatımda ismimi ''gece doktoru''na çıkaran şey ''kumar'' değildi. Gece yarılarına hatta sabahın ilk ışıklarına kadar hasta bakan, muayenehanesi adeta bir hastaneye dönüşmüş birisi için ülke değiştirip, kumar onamaya gidecek kadar zamanı olduğunu söylemek ''yalancı gazetecilere'' yakışır ancak. Elimde ve ekrana görmüş olduğunuz belgeler devletimizin birimlerinden alınmış, yaşamım boyunca hiçbir ülkeye yurtdışı giriş ve çıkışımın olmadığını gösterir belgelerdir" dedi.


Meclis toplantısında Başkan Bozdoğan 5 Aralık Türk kadınına seçme seçilme hakkının verilmesinin yıldönümü nedeniyle kadın meclis üyelerine çiçek verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi ! Yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
Son dakika: Türkiye Gaziantep'teki cani baba Yunus Göç'e tepki gösterdi! Karısının itirafı tüyler ürpertti: "Ağladığında boğazını sıkacaksın..."
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atandı! Yeni Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?
SON DAKİKA: Deva Partili Metin Gürcan, Libya ve Doğu Akdeniz bilgilerini sattı
SON DAKİKA HABERİ: Nureddin Nebati yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu! İşte Nureddin Nebati'nin ilk mesajı...
Son dakika haberi | Ekonomide yeni yol haritası: Konut ve gıda için önemli adımlar atılacak!
SON DAKİKA: Yılın ilk karı yağdı! Türkiye'nin yarısı bembeyaz
Son Dakika Haberi: Terör elebaşı Duran Kalkan'ın koruması Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi
Cem Davran gerçekleri yıllar sonra anlattı! Sevda Demirel ile Hande Ataizi kavgasının iç yüzü…
‘Sen önce kendinden kurtul’
ARKADAŞINA GÖNDER
Tarsus Belediye Meclisi toplandı! 2022 yılında evsel atık alınmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA