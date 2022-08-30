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Giriş Tarihi: 30.8.2022 15:25 Son Güncelleme: 30.8.2022 15:33

Tarsus Şehir mezarlığında akraba kavgası 6 yaralı, 10 gözaltı

Mersin'in Tarsus ilçesinde amca çocukları cenaze töreninde kavga etti, 6 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı.

NESLİHAN ÖZBOZKURT
Tarsus Şehir mezarlığında akraba kavgası 6 yaralı, 10 gözaltı

Mersin Tarsus ilçesine bağlı Şehir mezarlığında aile büyüğü olan dede Ramazan Ağsar'ın cenaze töreninde amca çocukları olduğu iddia edilen kişiler önce tartıştı.

Tartışma büyüyünce kavga çıktı. Cenazeye katılanlar, kavga edenleri ayırmaya çalışmasına rağmen iddia göre Ş.A. adlı kişi pompalı tüfekle akrabalarının üzerine ateş etti. Bıçak ve silahın karıştığı kavgada 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale etti. Yaralılar ambulans ve araçlarla Tarsus Devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis 6 kişiyi gözaltına alırjen, 2 kişinin de yakalanması çalışma başlattı.

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Tarsus Şehir mezarlığında akraba kavgası 6 yaralı, 10 gözaltı
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