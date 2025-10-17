Tarsus’ta 13 yaşındaki bir çocuğu öldüren şahıs daha sonra canına kıydı

İlçeye bağlı Sarıveli Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre psikolojik sorunu olan Yasin A. (61) adlı şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki silah ile bakkaldan alışveriş yapmaya gitmekte olan E. A. adlı 13-14 yaşındaki çocuğa bilinmeyen bir nedenle ateş ederek ölümüne neden oldu.

Y.A., daha sonra kendi otomobilini ateşe verip yaktıktan sonra çocuğu vurduğu silahla kendi canına kıydı. Olayda M.A. isimli gencin de yaralandığı öğrenildi. Olayın jandarmaya ihbar edilmesi üzerine olay yerine jandarma 112 ekipleri sevk edilirken, soruşturma başlatıldı.