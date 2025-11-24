Tarsus’ta çekyatın içinden erkek cesedi çıktı

Olay yerine gelen ekipler, cesedin alanda bulunan bir çekyatın içinden çıkarıldığını ve üzerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunduğunu tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin kime ait olduğu çok yönlü araştırılıyor.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı inceleme yaptı. Asayiş Büro Amirliği, hem cesedin kimliğini belirlemek hem de cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin kimliğine ulaşmak için çok yönlü soruşturma başlattı.