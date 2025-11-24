Haberler Yaşam Haberleri Tarsus’ta çekyatın içinden erkek cesedi çıktı
Giriş Tarihi: 24.11.2025 15:47

Mersin’in Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan harfiyat depolama alanında, eski eşyaların arasında 35 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi.

Neslihan ÖZBOZKURT
Olay yerine gelen ekipler, cesedin alanda bulunan bir çekyatın içinden çıkarıldığını ve üzerinde çok sayıda bıçak darbesi bulunduğunu tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedinin kime ait olduğu çok yönlü araştırılıyor.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kapatarak detaylı inceleme yaptı. Asayiş Büro Amirliği, hem cesedin kimliğini belirlemek hem de cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin kimliğine ulaşmak için çok yönlü soruşturma başlattı.

