Tarsus’ta çekyattan erkek cesedi çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan harfiyat depolama alanında eski eşyaların arasındaki bir çekyat içinde erkek cesedi bulundu. Vatandaşların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve cenaze aracı sevk edildi. Çekyattan çıkarılan cesette çok sayıda bıçak darbesi bulunduğunu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri alanı kapatarak detaylı inceleme yaptı.