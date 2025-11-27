Tarsus’ta kadın cinayeti: Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs karısını öldürdü

Kırklarsırtı mahallesi Celal Bayar caddesi135 nolu evin önünde meydana gelen olayda iddiaya göre 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Emine Çelikaslan isimli kadın sabah saatlerinde evinden çıktığı sırada, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi A.Ç. tarafından tüfekle dört el ateş edilerek silahla vurularak öldürüldü. Olaydan sonra eşini silahla öldüren şahıs polis merkezine giderek teslim oldu ve gözaltına alındı. Olay yerinde can veren talihsiz kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.