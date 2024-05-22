Tarsus’ta kamyonla çarpışan araç sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Eski Ankara yolu Eskişehir Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada S.K. (37) idaresindeki kamyon ile Necati Başeğmez (71) idaresindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ağır hasar alan aracın sürücüsü Necati Başeğmez, olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan Z.A. (62) isimli kadın olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edilerek, devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü S.K.'nın yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.