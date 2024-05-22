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Giriş Tarihi: 22.5.2024 19:54 Son Güncelleme: 22.5.2024 20:59

Tarsus'ta kamyonla çarpışan araç sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Neslihan ÖZBOZKURT
Tarsus’ta kamyonla çarpışan araç sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

Eski Ankara yolu Eskişehir Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada S.K. (37) idaresindeki kamyon ile Necati Başeğmez (71) idaresindeki hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ağır hasar alan aracın sürücüsü Necati Başeğmez, olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan Z.A. (62) isimli kadın olay yerine intikal eden İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edilerek, devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü S.K.'nın yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tarsus'ta kamyonla çarpışan araç sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı
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