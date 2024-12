Tartıştığı annesini tabancayla vurdu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, 20 yaşındaki B.Y. önceki akşam 50 yaşındaki annesi Yezda Algül ile tartıştı. Tartışma sırasında önce annesini darp etmeye kalkışan B.Y. annesinin karşı koyması üzerine tabanca ile ateş etti. Kalbine isabet eden kurşunla kanlar içinde kalan anne Yezda Algül olay yerinde hayatını kaybetti. B.Y. 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak annesini öldürdüğünü polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi. Olay yerinde yapılan ön otopsiden sonra Algül'ün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından anne Yezda Algül, yakınları tarafından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen anne katili B.Y.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor. B.Y.'nin anne ve babasının ayrı olduğu, annesi ile yaşadığı öğrenildi.