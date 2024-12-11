Tartıştığı arkadaşını öldürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde evde çıkan ve sokağa taşan tartışmada Selçuk Şentürk (48), sahibi olduğu balıkçı dükkanında yanında çalışan arkadaşı Zafer Ateş'i (52) bıçaklayarak öldürdü. Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Zafer Ateş'in evinin önünde meydana geldi. İlçede balıkçılık yapan Selçuk Şentürk, kendisine ait evde Zafer Ateş ile tartıştı. Evde başlayan tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine Şentürk, Ateş'e saldırdı. Ateş, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Ateş, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüpheli Selçuk Şentürk, polis ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi'nde saklandığı ablasının evinde olayda kullandığı bıçak ile birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Şentürk, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.