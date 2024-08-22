Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Çankırı'da C.Ö., alacak tartışmasında arkadaşı Ali Acar'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay Buğday Pazarı Mahallesi Gül Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Ali Acar ile arkadaşı C.Ö. arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. C.Ö., yanında getirdiği pompalı tüfekle Ali Acar'a ateş etti. Acar, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken C.Ö. olay yerinden kaçtı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ali Acar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. C.Ö. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.