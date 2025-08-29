Tartıştığı damadını öldürdü

Aksaray'daYılmaz Atak (59), damadı Uğur Deniz'i (38) çıkan tartışma sonucu silahla vurarak öldürdü. Olay, Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki boş arazide yaşandı. Yılmaz Atak kızıyla 3 yıldır boşanma aşamasında olduğu öğrenilen damadı Uğur Deniz ile bir araya geldi. İkili arasında başlayan konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü. Çıkan tartışmada kayınpeder Atak damadını silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan kontrollerde Uğur Deniz'in hayatının kaybettiğini tespit etti. Katİl zanlısı kayınpeder ise kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.