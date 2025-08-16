Tartıştığı gencin ensesine bıçak sapladı

İstanbul'da Sarıyer'de 16 yaşındaki S.Y., 22 yaşındaki Mir Hüseyin D. isimli genci ensesinden bıçakladı. Olayın 'kız meselesi' yüzünden çıktığı iddia edilirken 22 yaşındaki genç ensesine bıçak saplı halde bir süre sandalyede oturdu. Acilen hastaneye kaldırılan gencin, yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan S.Y.'nin 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 9 Ağustos Cumartesi sabaha karşı saat 04.45 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Mir Hüseyin D. ile 16 yaşındaki S.Y., arkadaş grubuyla sohbet ederken yanlarından Rabia isimli bir üniversite öğrencisi geçti. Genç kız hakkında tartışmaya giren Mir Hüseyin D. ile S.Y. arasında arbede yaşandı.

BIÇAĞI ENSESİNE SAPLADI

Arbede durulduktan kısa bir süre sonra elinde bıçakla olay yerine gelen S.Y., Mir Hüseyin D.'yi kovalamaya başladı. Sokaktaki bir işyerine giren Mir Hüseyin D., arkasından gelen S.Y. tarafından ensesinden bıçaklandı. İşyeri çalışanları tarafları ayırmaya çalışırken Mir Hüseyin D., yaralı hâlde kendisini dışarıya attı. Saldırgan S.Y. hızla olay yerinden kaçarken Mir Hüseyin D. ensesine bıçak saplı halde işyeri önünde bir süre sandalyede oturdu. Ensesindeki bıçakla ambulansa alınan Mir Hüseyin D., hastaneye kaldırıldı. Ensesine saplanan bıçak ameliyatla çıkarılan Mir Hüseyin D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

SİCİLİ KABARIK

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, S.Y.'yi Pınar Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınıp Emniyet'e götürülen S.Y.'nin, 5 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Hakkında adli işlem başlatılan S.Y., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edildi. 16 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.